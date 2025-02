Marianna Schreiber posłała córkę do katolickiej szkoły: "Codziennie odmawia koronkę, odwiedza kaplicę"

Podobają mi się zdjęcia pani Marianny z córką; widać, że mają ze sobą fajny kontakt. A co do szkoły, to, jeśli dziecko od najmłodszych lat samo interesuje się tematyką religijną, dużo się modli, rozważa poszczególne tematy biblijne, i tak dalej, to tylko może mu to pomóc w życiu/nauce. Osobiście - mam kilku znajomych po takich szkołach/studiach, i, z ręką na sercu piszę, nie są to osoby "nawiedzone", "żyjące Bogiem 24/7", czy "świętoszkowate". Owszem, ich wiedza i pewność stawianych tez jest mocna, godna podziwu, ale, w żadnym wypadku, nie są to - po całej tej edukacji - "sekciarze", którzy chcą naprawiać świat i ludzi na "jedyną, słuszną i najlepszą drogę". Różne drogi prowadzą ludzi przez życie, a jeśli wybiera się taką - to indywidualna sprawa. Odkrywanie religii też może być fascynujące; nie będę tego oceniać, bo sama lubiłam lekcje z tego przedmiotu, choć nie na tyle, by "iść" w jej najgłębsze zagadnienia w kolejnych latach życia. Jeśli córka pani Marianny czuje, że to jest jej droga - to w porządku.