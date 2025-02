Marianna Schreiber do internautki, która nazwała jej zachowanie PATOLOGIĄ: "Patrzyła pani w lustro, pisząc ten komentarz?"

Ta internautka niczego nieprawdziwego nie napisała. A to pytanie Marianny to było od czapy. Bo co, jeśli właśnie ta pani porównuje siebie z Marianną i widzi, że ta odstaje i jest patologiczna? Gdyby ją właśnie porównywała z taką Eliza, wtedy patologia Marianny nie rzucałaby się tak w oczy. I być może łagodniej by to określiła. A atakowanie ludzi gaśnicą, czy odzywki typu - albo spierdalaj - nawet do Kaczorowskiej, nie jest szczytem kultury. Wręcz przeciwnie. Lepiej by wyszła na tym, gdyby po prostu wytłumaczyła, dlaczego tak zareagowała, a nie naskakiwała na ludzi, bo ma ktoś inne zdanie o Mariannie niż ona sama o sobie. Kiedy ty, Marianna dajesz do pieca i faktycznie rzucasz argumentami, wychodzisz na ok człowieka. Ale jak się personalnie sapiesz do kogoś, kogo nie znasz, kto cię nie zaatakował, nie był wulgarny, wypowiedział tylko własne zdanie o twoim zachowaniu - już obraza majestatu. Naucz się przyjmować krytykę. Nie wszyscy ludzie chcą dla ciebie źle. Też przesadzasz.