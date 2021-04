Marina Łuczenko pokazuje, jak skręca z Wojtkiem meble z Ikei: "Słuchajcie, SAMI SKŁADAMY"

Marina Łuczenko za wszelką cenę stara się udowodnić, że jest "zwykłą dziewczyną", a jeśli już ktoś wytknie jej latanie prywatnym odrzutowcem, to sumiennie przekonuje, że do takiej krytyki ma dystans. Wiadomo, życie na trzy domy, torebki w cenie kawalerki i picie drinków z byłą dziewczyną wokalisty One Direction mogą niejednemu namieszać w głowie. Ważne, by się w tym luksusie nie zatracić i pozostać sobą, skromną dziewczyną wychowaną w Stalowej Woli.