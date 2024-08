Marina Łuczenko po dwóch dniach reaguje na oświadczenie Szczęsnego i publikuje szereg prywatnych nagrań: "Jest nam trochę przykro"

Ale 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

przecież nie odszedł z własnej woli on miał Kontrakt z Juventusem podpisany do 2025 roku, ale Juventus rozwiązał z nim kontrakt w trybie natychmiastowym, już wcześniej chciał to zrobić. Koniec końców żeby się pozbyć Szczęsnego musiał jeszcze dopłacić za zerwanie wcześniej umowy. Juve sam mówił że mają lepszych bramkarzy a wypłaty Wojtka za dużo ich kosztują. Jego statystyki z meczów nie były dobre, a sam Wojtek mówił; że gra dla kasy. Żaden inny klub po rozwiązaniu kontraktu nie chciał go kupić, został bezrobotny. Dlaczego zakończył karierę. Bo tak ludzie nakręcali że Arabia jest zainteresowana nim a wcale nie była, ostatecznie został bez klubu. Mógłby spaść i iść do jakiego gorszego typu legia ale po co mu to?