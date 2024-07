Marina Łuczenko zdradza, z czym musiała zmagać się podczas ciąży: "Żylaki, pękające naczynka, puchnięcie..."

Marina Łuczenko opowiedziała, z czym musiała się zmagać podczas ciąży

Ukochana Szczęsnego, która zazwyczaj kreuje się na osobę nieskazitelną, tym razem ujawniła mankamenty ciąży. Choć Łuczenko udało się uniknąć rozstępów, to, jak sama wyznała, miała ona problemy z krążeniem , czego skutkami był m.in. żylaki . Na szczęście specjalistyczna opieka umożliwiła jej "powrót do normy".

Oczywiście smarowałam się regularnie balsamem, ale wiem, że nie mam tendencji do rozstępów. Myślę, że są one uwarunkowane genetycznie. Natomiast to, z czym miałam problem w drugiej ciąży, to krążenie, żylaki, pękające naczynka, puchnięcie. Dzięki stałej opiece doktora udało mi się uniknąć poważnych konsekwencji po ciąży i teraz wszystko wróciło do normy - napisała na Instagramie.