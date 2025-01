Rodzinka Szczęsnych wytwarza ceramikę w Barcelonie. Marina pokazała twarz syna, a fani komentują: "Liam to cały Wojtek z Twoimi oczkami"

To jest naorawde bezczelny typ z ogromnym ego po jego tragicznym meczy katastrofambych blefach potrafil zwalic jeszcze winę na młodszego kolegę z drużyny w którego z pardonem wpadł, kolegi który tam gra bo zasłużył a nie grzeje lawe. Zle wyszedł, nie ma kondycji po papierosach, jest ociężały i mało tego chłopaka nie stratował swoim ciałem. Naprawdę zero klasy, pokory, chyba pierwszy raz widzę żeby ktoś zwalał winę na kogoś innego to nawet ten trener nie chciał go zjechać aby mu nie dowalić publicznie. Jak któryś chłopak z realu czy właśnie Barcelony popełni błąd to się przyznaje, przeprasza, sam siebie obwinia pamiętam reakcje jules kounde czy valverde choć popełnili chyba tylko raz w życiu błąd i to nie tak kardynalny jak uczniami i w życiu nie przyszło im do głowy zwalać winy na kogoś innego. Masakra. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Wtedy tylko Ci którzy interesują się piłka wiedzieliby że to przeciętny bramkarz a tak… zresztą, przeciętny to nie tragiczny jak junior a teraz tak gra, po prostu koszmarne błędy bramki wpuszczane w każdym meczu już od 2 minuty, błędy, leci na wariata doprowadza do karnych, szkolne błędy, . A nawet czerwone kartki. Coś niewiarygodnego a mimo to, szukanie winnych, on rusza się jak mucha w smole papierosy i brak kondycji robią swoje, tam było mnóstwo błędów paniki wykopywania piłki na ostatnią chwilę w panice bo Ci piłkarze podlatywali do niego zanim on zdradził nogę zamachnąć jak taki klocek. Typowy narcyz