Marta Kaczyńska zachwyca się publicznym przedszkolem na łamach prawicowej prasy. Sama posłała córki do prywatnej szkoły...

Szkoła państwowa do której chodzi mój syn jest w porządku, ale to naprawdę fart. Jak słyszę od znajomych co się wyprawia w szkołach ich dzieci to się nie dziwię że ludzie wolą zapłacić. Dzieci się biją na korytarzach, prześladują się w łazienkach. Z co drugiego przedmiotu płacą za korepetycje bo w szkole nikt dokładnie nie wytłumaczy. W sumie wcale ich ta edukacja mniej nie nie kosztuje.