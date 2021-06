Marta Linkiewicz NIE ZAMIERZA studiować: "Nie czuję takiej potrzeby"

ewa 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

No i co z tego? Ja po kilku latach zdecydowałam się na swps, bo państwowe to niestety porażka (z doświadczenia), i wiecie co? Żałuję. Tym bardziej, że nie potrzebuję tak naprawdę papierka. Miło fajnie, ale bez sensu (nie studiowanie, tylko to, co przekazują studentom, czyli nic). Oczywiście są kierunki jak prawo, architektura, medycyna itd. Ale jeśli sobie sprawę człowiek przemyśli, to dojdzie do wniosku, że albo sam się uczy na własną rękę, albo zakłada działalność, albo idzie do "normalnej" pracy. Studiowanie dla studiowania, to jak sztuka dla sztuki. Bez sensu.