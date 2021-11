Marta Wierzbicka NIE ROZUMIE sztuki Sebastiana Fabijańskiego. "To jest bardzo współczesne. Lubię rzeczy, które mają jakąś INTERPRETACJĘ"

Ja nigdy nie lubiłam sztuki współczesnej, abstrakcyjnej. Nie byłam fanką, a wydaje mi się, że to, co on robi, takie jest. Pamiętam taki jeden duży, czarny obraz. Wiesz, też nie powinnam oceniać, jak tylko kojarzę jeden jakiś... Ale to jest super, że ma określony styl.