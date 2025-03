Martirenti odpowiada swojemu eks, który zarzucił jej, że "chciała mieć dziecko, żeby robić content": "Bycie rodzicem jest opłacalne dla influencerów"

Martirenti chciała dziecko, żeby na nim zarabiać? Teraz się tłumaczy

To jest niezrozumienie przekazu . Rozmawialiśmy sobie jak normalni ludzie o pracy. Wiadomo, że w każdej branży są osoby, które zarabiają dużo i które zarabiają mało. I to nie jest nic dziwnego ani jakieś nowe odkrycie informacyjne, że bycie rodzicem jest finansowo opłacalne dla influencerów . Który zawód może sobie pozwolić na to, aby zarabiać i wychowywać w tym czasie czasie - stwierdziła Marta Rentel .

Dlatego ja powiedziała, że jest to cudownie komfortowe i rzecz, którą olbrzymie doceniam w swoim zawodzie, że jakby zdarzyło się, że założyłabym rodzinę, to wiem, że dzięki temu, co robię, nie musiałabym rezygnować z własnej pracy. I nie chodzi o to, że ja zarabiam na dziecku, tylko o to, że dalej mogę robić, to co robiłam - podsumowała u Żurnalisty.