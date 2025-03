Grześ z "Love never lies" spotyka się z Ewą Zawadą?! Martirenti komentuje plotki i MIAŻDŻY swojego eks...

Ta dziewczyna to dno, mentalne i intelektualne. Grzegorz wygrał życie, że poszedl do programu i zobaczył z kim miał do czynienia. Pusta, głośna, kiczowata ( i to jej discopolo) i egotop total. Nie pozwoliła mu nic powiedzieć, sama nie mając nic do powiedzenia, śmiała się i głośno zakrzykiwała. A wypominanie komuś takich rzeczy jak tu czytam, no klasa sama w sobie. Zdradzanie informacji nt czyjegoś zwiążki- dno.