Ewa Zawada ROZSTAŁA SIĘ z ukochanym po niespełna trzech latach małżeństwa. "Była to moja decyzja"

Ewa Zawada zasila grono najsłynniejszych polskich tiktokerek. Na popularnej platformie śledzi ją ponad 5,8 mln użytkowników , co niewątpliwie jest imponującym wynikiem. Jeśli chodzi o Instagram, Ewie udało się zgromadzić aż 430 tysięcy obserwatorów. Influencerka chętnie dzieli się w sieci kadrami z dalekich podróży i prezentuje kulisy pracy jako DJ-ka. Unika za to chwalenia się szczegółami z życia prywatnego. Kilka lat temu Zawada związała się z niejakim Robertem . Para stanęła na ślubnym kobiercu w lipcu 2022 roku.

Ewa Zawada rozstała się z mężem. Wydała oświadczenie

W związku z wieloma spekulacjami i plotkami, które pojawiają się w sieci czuję, że już czas powiedzieć jakie zmiany zaszły w moim życiu . Zawsze starałam się być szczera i autentyczna w tym, co Wam tutaj pokazuję. I choć mój związek nie był publiczny, to dziś zrobię wyjątek, ponieważ uważam, że dzieląc się z Wami od tylu lat częścią mojego życia, zasługujecie na wyjaśnienia - rozpoczęła.

Dwa miesiące temu rozstałam się z moim mężem. Była to moja decyzja. Jesteśmy w trakcie rozwodu i oboje staramy się poukładać swoje życie na nowo. Jest to jedyne oficjalne oświadczenie, które składam, ponieważ nie chcę robić wokół tego medialnego szumu. Jest to sprawa bardzo delikatna, łączy się z wieloma emocjami zarówno po mojej stronie jak i Roberta. Chcąc uszanować jego prywatność i naszą relację, nie chcę wypowiadać się szerzej na ten temat. Dziękuję, że ze mną jesteście. Nawet w tych trudniejszych chwilach - skwitowała Ewa Zawada.