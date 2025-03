Zaskakujące decyzje uczestników "Love Never Lies" po finale. Wiadomo co z małżeństwem Kasi i Pawła

Agnieszka i Karolina ewidentnie poszły do programu jedynie, żeby mieć kasę na kredyt. Dziewczyny się kochają i nigdy nie miały żadnych problemów, to widać. Wiedziały, że wygrają bo i co relacja jest szczera i prawdziwa. Reszta uczestników poszła dla zasięgów, a innie dla fejmu. Tych dwóch gejów jest tak toksyczni ludzie, że mam nadzieję, że grają, bo jeśli naprawdę są tacy jak w programie to wyrazy współczucia. Szkoda, że to małżeństwo zdecydowało się na rozwód, ale tak będzie lepiej dla ich zdrowia psychicznego. Swoją drogą wiadomo, że tego typu programy są reżyserowane i najczęściej występują w nich amatorzy aktorzy ale i tak fajnie się to ogląda. Taki odmóżdżacz.