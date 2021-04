Martyna Kondratowicz pokazuje zdjęcia SPRZED OPERACJI PLASTYCZNYCH. Nie poznali jej w urzędzie...

Vvv 40 min. temu zgłoś do moderacji 11 18 Odpowiedz

Miała kompleksy to poprawiła sobie urodę jeśli miała taki kaprys i było ją stać. Po to jest medycyna estetyczna żeby poprawiać i zniwelować mankamenty urody.. ludzie ogarnijcie się trochę, tyle w was jadu że cholibka. Pewnie gdyby was było stać też byście korzystali z tej medycyny estetycznej żeby się lepiej poczuć we własnym ciele czy lepiej wyglądać. Jak kogoś stać niech robi to na co ma życzenie i ochotę a Ty powinnienies/powinnaś cicho siedzieć bo to nie twoje życie i nie twoje ciało. Spójrz w lustro najpierw Ty a dopiero później możesz patrzeć i osądzać innych. Buziaczki cebulaczki