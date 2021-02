Frywolna Martyna Kondratowicz zachwala "ZASTRZYK ORGAZMU": "Zmieniło mi się odczuwanie!"

taka_jedna 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Masturbacja jest super nawet bez żadnych zabiegów. Zawsze miałam pociąg do tego, by sobie coś wkładać. Niestety jako nastolatka nie mogłam liczyć na cuda, tylko musiałam wybierać np. perfumy, czy mgiełki do ciała o falicznym kształcie, by mogły pełnić dwojaką funkcję. Zawartością się psikałam, a opakowanie służyło do masturbacji. W Japonii młode dziewczyny bez problemu mają w sklepach dostęp do dildosów i nie muszą kombinować czego użyć, a u nas w Polsce jest gorzej. Przy zamówieniu do domu rodzice mogą się interesować zawartością, odpowiednich sklepów jest mało. Teraz jest o tyle dobrze, że młode dziewczyny mają dostęp do paczkomatów, ale jeszcze trzeba uzbierać pieniądze na coś dobrego. Nie każda może mieć specjalny sprzęt.