Martyna Wojciechowska ciepło o prowadzących "Dzień dobry TVN": "Nie ma powodu, żeby pakować mnie do TEGO ZESTAWU"

Ola 46 min. temu zgłoś do moderacji 61 22 Odpowiedz

Przecież kiedyś prowadziła kilka programów i nawet na żywo. I pamiętam, że dość dobrze jej to szło. Ale no śniadaniowa to nie jest coś wymarzonego pewnie i jeszcze rozmawiać jak wieszać firanki w tym sezonie.