Maryla Rodowicz grozi, że marzy o DUECIE Z MATĄ. Będzie "PatoMałgośka"?

W teorii Maryla Rodowicz już dawno mogłaby być na emeryturze. Pewne przyzwyczajenia (zwłaszcza do picia wody ze złotego kranu) zmuszają ją jednak do grania koncertów, by jakoś zarobić na godną egzystencję. Mimo 75 lat na karku Rodowicz dalej występuje na scenie, nagrywa nowe kawałki i interesuje się artystami młodego pokolenia.