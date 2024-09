Maryla Rodowicz w duecie z Roksaną Węgiel. Odświeżona wersja "Damą być" nie wszystkich zachwyciła (WIDEO)

Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej piosenki. Wokalistka może dziś pochwalić się utworami, które nucą kolejne pokolenia. Pomimo tego 78-latka nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czas gwiazda odśwież swoje hity, wykonując je w duetach z młodymi artystami. Po świetnie przyjętym "Sing-Sing" we współpracy z Mrozem przyszedł czas na kolejny duet.

Tym razem Maryla Rodowicz postanowiła zaprosić do współpracy młodszą koleżankę po fachu. Owocem pracy legendy sceny z Roksaną Węgiel jest kipiącą energią, całkiem nowa wersja popularnej w latach siedemdziesiątych piosenki "Damą być". Okazuje się, że ten międzypokoleniowy manifest kobiecości podzielił fanów wokalistek.

Maryla Rodowicz w duecie z Roksaną Węgiel. Piosenka poróżniła fanów

Oficjalna premiera "Damą być" w wykonaniu Maryli Rodowicz i Roksany Węgiel odbyła się we wtorek rano. W mediach społecznościowych natychmiast po premierze pojawiło się sporo miłych słów na temat owocu pracy artystek.

Mnie się podoba! Gratulacje dziewczyny; Sztos; Ja nie lubię takiej muzyki, a to włączyłabym w samochodzie lub sprzątając, więc jest fajnie. Pozytywnie; Mega; Świetny utwór; Ależ to świetne! Marylo dałyście z Roksaną niezłego czadu i nowe życie piosence. Tylko czekać, aż radia to podłapią. Dobra robota!; Oszalałem - czytamy.