Maryla Rodowicz wyznaje, że rozmawia z Duchem Świętym: "Siedzi u mnie w domu NA REGALE"

Maryla Rodowicz to ikona polskiej sceny muzycznej oraz idolka wielu pokoleń. Przez lata obecności w show-biznesie gwiazda dała się dobrze poznać publiczności. Wiemy m.in. jak mieszka, co porabia w wolnych chwilach, jak wygląda jej życie uczuciowe, a nawet ile wynosi jej emerytura.

Choć Maryla otwarcie wyraża swoje poglądy i nie stroni od mówienia o życiu osobistym, kwestia duchowości nie jest przez nią poruszana zbyt często. W jednym z ostatnich wywiadów artystka otworzyła się jednak na temat swojego podejścia do religii. Okazuje się, że jako mała dziewczynka Rodowicz uczęszczała do przedszkola prowadzonego przez zakonnice .

Maryla Rodowicz otwiera się na temat duchowości

Rozmawiam z Duchem w domu. (...) Nie wiem, jak się do niego zwracać, bo nie ma imienia, więc mówię do niego: Duchu. No przecież nie nazwę go Zdzichem czy Krzychem. Mam nadzieję, że się nie obrazi. (...) wyobrażam sobie, że siedzi u mnie w domu na regale - w miejscu, gdzie wieczorem odbija się światło z ogrodu (...).