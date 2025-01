Marysia Jeleniewska o przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami" i Blance: "Śpiewa, rusza się, więc na pewno jest to dla niej łatwiejsze"

Na początku też mnie to przeraziło. Jak przeczytałam, że jest pomiędzy nami 30 centymetrów różnicy, to pomyślałam sobie, że to jest ogromna przepaść tak naprawdę, jeśli mamy tańczyć razem. To jest na tyle profesjonalny tancerz, że wiem, że choreografia i show będą dopasowana pod nas. To jest też jego praca, żeby się zniżyć. Ja jednak nie mogę nagle nie wiadomo jakich obcasów ubrać, musi my być wygodnie, żeby jako laik jakoś zatańczyć - tłumaczyła.