"MasterChef": Magda Gessler wciąż w formie: "TO WYGLĄDA JAK KUPA!"

Na pewno to osoba z niezwykłymi talentami w zakresie komponowania smaków, rozpoznawania receptur, śledzenia nieuczciwości restauratorów i krytyki wątpliwej czystości na zapleczach. Kiedyś podobały mi się rewolucje, widziałam ich kulturową potrzebę, ale chamstwo Gessler zniszczyło moją sympatię i do programu, i do gospodyni tegoż programu. Rzucanie talerzami, plucie w serwetkę, brak taktu, łażenie po planie w wymyślnych koszulach nocnych, kłaki i wulgaryzmy, przekonanie o własnej doskonałości, pomiatanie personelem, sesje psychologiczne na wizji, włażenie buciorami na koturnach w życie innych osób......Sporo zarzutów się zebrało. Mówię NIE. Wolę zwykłą kartoflankę i kluski z serem niż wymyślne potrawy, jakich w Polsce nikt nie jada, a ja nie mam zamiaru realizować kulinarnych wizji Gesslerowej. I brzydzi mnie lans jej brzydkiej, nudnej córki, która istnieje tylko jako córka rozdartej kucharki.