Masza Graczykowska wraca do afery z Fagatą: "Ona próbuje mi UPRZYKRZYĆ ŻYCIE! Ukradziono mój pamiętnik"

Jeżeli baczna obserwacja polskiej branży influencerskiej nauczyła nas czegokolwiek, to tego, że przyjaźnie zawierane między gwiazdami młodego pokolenia są zazwyczaj tak trwałe, jak przewiduje to agencyjny kontrakt. Agatą Fąk znana szerzej pod pseudonimem Fagata i Masza Graczykowska były na ten przykład "psiapsiami" przez całe dwa lata, dopóki wszystko nie posypało się z hukiem w sierpniu ubiegłego roku podczas pobytu obu pań na popularnym festiwalu muzycznym w Chorzowie.

Temat głośnej afery wypłynął ponownie we wtorek przy okazji publikacji najnowszego wywiadu Graczykowskiej dla Pomponika. Pociągnięta delikatnie za język influencerka zaczęła rozwodzić się na temat zamierzchłej relacji, choć co kilka chwil zapewniała, że wolałaby tego nie komentować.

Osoby trzecie tak naprawdę, bo nic tam się takiego nie wydarzyło, co by było jakimś takim problemem nie do przejścia. Osoby trzecie to nakręciły. Poszły konie po betonie. Bardzo mnie to zabolało. Wydarzyło się jakieś nieporozumienie między mną a Agatą. Później trzecie osoby to nakręciły. Bardzo mi było przykro. Nie mogłam tego przeżyć, jak zostałam później potraktowana.