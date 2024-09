Mateusz Banasiuk i starsza od niego o siedem lat Magdalena Boczarska są rzymskim małżeństwem. Mało kto wie, jak się poznali

Moze ja jestem jakaś staromodna ale uważam, że jak jestem z kimś w związku to nie flirtuję z innymi. Jak czuję, że w moim związku coś przygasa to ze swoim mężem pracuję by znowu było gorąco i namiętnie. Mam za duży szacunek do siebie żeby pozwalać partnerowi flirtować z innymi żeby się mną nie znudził za bardzo. Serio, jeśli mój mąż zacząłby się tak zachowywać to byłby koniec naszego małżeństwa. Skoro ze mną wziął ślub to niech będzie wierny na 100% procent. Jak nie potrafi lub nie chce to niech szuka sobie innej ale już beze mnie na pokładzie