Mateusz Borek pokrętnie tłumaczy się z paskudnie szowinistycznej reklamy swojej "federacji": "Nie jestem żadnym SEKSISTĄ! Szanuję wszystkie kobiety"

Długo nie trzeba było czekać, by na prostego chłopaka z Dębicy i jego kompanów wylała się fala całkowicie zasłużonej krytyki. Niedługo potem przyszła więc i pora na oficjalne "przeprosiny". Wygląda jednak na to, że jedynie pogorszą one sprawę. Dziennikarz przeprasza bowiem tylko w wypadku, jeśli się ktoś poczuł urażony i bardzo sprawnie przechodzi do tak zwanego "spychalstwa". Borek zaczyna wypowiedź od zasugerowania, że to on tak naprawdę jest ofiarą całego zajścia.