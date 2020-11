Mateusz Morawiecki chwali się, że zanosi seniorce siaty z zakupami. Internauci: "PIĘKNIE JAK W KOREI PÓŁNOCNEJ"

Premier Mateusz Morawiecki , postanowił więc nagrać krótki spot, który mógłby nieco ocieplić wizerunek jego i jego ugrupowania... Polityk (wraz z ekipą filmową) wybrał się do pewnej seniorki, by wręczyć jej zakupy. Przy okazji premier apelował, by pomagać starszym i samotnym osobom.

Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki zachęca do pomocy seniorom

Heh puszczając od tyłu to wyglądałoby jak prawda. Przychodzi do babci zabrać jej co zostało; Jak można mówić o przyzwoitości, kiedy ignoruje się głos ludzi na ulicach? Jak można? Ilu seniorów Pan odwiedził? W moim otoczeniu kilkoro umiera bez opieki medycznej. Jaką trzeba mieć czelność?; Panie premierze zostało jeszcze ok 30 mln rodzin! Ogarnie to pan do świąt?; Pięknie jak w Korei Północnej; Cudotwórca! Torby zmaterializował dopiero pod drzwiami. Na ulicy i po schodach żwawo myka bez niczego, a pod drzwiami pstryk i są torby! Wy nawet ustawkę spieprzycie!