Matka Gerarda Pique ułatwiała synowi romansowanie z Clarą Chią Marti?! Tak odwracała uwagę Shakiry

Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique to jeden z najgorętszych, show biznesowych tematów ostatnich miesięcy. Gdy na jaw wyszło, że były piłkarz FC Barcelona zdradził kolumbijską piosenkarkę z 23-letnią modelką Clarą Chią Marti , wielu nie dowierzało, że medialne doniesienia mogą być prawdą. Po pewnym czasie milczenia, Shakira rozliczyła się ze swoim eks za pomocą kąśliwej piosenki , która stała się międzynarodowym przebojem. Również Pique przestał ukrywać swój nowy związek, choć jego miłosne perypetie z Clarą nie wzbudzają wśród opinii publicznej pozytywnych emocji.

Jedną z "drugoplanowych postaci" w burzliwej historii Shakiry i Gerarda Pique jest matka sportowca . O jej niezbyt udanych stosunkach z niedoszłą synową mówiono już od dawna. Jednak po głośnym rozstaniu stały się one ponoć wyjątkowo toksyczne. Autorka hitu "Waka Waka" wspomniała o Montserrat Bernabeu w swoim muzycznym dissie na Geralda ("Zostawiłaś moją teściową jako sąsiadkę"). Krótko po wydaniu piosenki, na jej balkonie pojawiła się z kolei postać wiedźmy , skierowana w kierunku posiadłości "teściowej".

Matka Gerarda Pique maczała palce w romansie syna i zakończeniu związku z Shakirą?

Co ciekawe, zagraniczne media twierdzą, że Monsterrat mogła mieć spory wpływ na to, jak potoczyły się miłosne losy jej syna. W sieci pojawił się film, na którym matka Gerarda Pique spaceruje wzdłuż morza w towarzystwie Clary Marti. Wideo miało zostać nakręcone w 2021 roku, kilkanaście miesięcy przed rozstaniem jej syna z Shakirą. Nagranie potraktowano więc jako jawny dowód na to, że romans Gerarda i Clary trwał naprawdę długo i był w pełni akceptowany przez Bernabeu.