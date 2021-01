Matylda Damięcka komentuje aferę szczepionkową: "Aby chronić tych, których kocham, ODDAŁABYM NERKĘ"

eve 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Co na to wdowa po Panu Machalicy? Matyldo, pomyślałaś choć przez chwilę zanim to napisałaś? Ty chroniłabyś swoich bliskich oddając im nerkę. Jak wdowa po Panu Machalicy może bronić swojego męża przed wkręcaniem go po śmierci w aferę, w której ON nie brał udziału? A swoją drogą gdyby Pan Machalica się zaszczepił, to dzisiaj by żył. Gdyby lekarka się zaszczepiła, to dzisiaj by żyła... ale ktoś jej ukradł szczepionkę....