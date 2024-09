Mąż Pauliny Lerch z "Top Model" przed śmiercią zamontował przed domem KAMERY?! Nowe doniesienia w sprawie

Obiecywali że skończą z kumoterstwem i patologią w zatrudniani swoich po znajomości. I jak zwykle słowa nie dotrzymali. "Tomasz Jeruzalski, którego w poniedziałek minister Izabela Leszczyna odwołała ze stanowiska dyrektora Centrum e-Zdrowia, już we wtorek został powołany na zastępcę dyrektora CeZ do spraw eksploatacji systemów teleinformatycznych. – To Bareja – komentują pracownicy". Skoro pisze o tym sam Michnik, to już nawet wku...ili swoich wyborców.