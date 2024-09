Prokuratura ujawniła tożsamość zmarłej pod Poznaniem uczestniczki "Top Model". Paulina była w programie dwa razy

Polskimi mediami wstrząsnęła w wieść o tragedii, do jakiej doszło w leżącej nieopodal Poznania wsi Będlewo. W jednym z domów jednorodzinnych odnaleziono ciała kobiety oraz mężczyzny z ranami postrzałowymi. Służby pojawiły się na miejscu zawiadomione przez bliskich pary, która od kilku nie dawała znaku życia. Według nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wyborczej " prawdopodobnie doszło do samobójstwa rozszerzonego. Ciała były w stanie rozkładu.

Prokuratura potwierdza śmierć uczestniczki "Top Model"

33-letnia Paulina Lerch w przeszłości aż dwukrotnie próbowała swoich sił na castingach do programu. W 2010 roku wzięła udział w pierwszej edycji, gdzie zasłynęła pozowaniem jako "delfin pływający w oceanie". Po ośmiu latach telewidzowie znów mogli zobaczyć Paulinę na castingu do programu. Tym razem do siódmej edycji. Wówczas pojawiła się, aby pochwalić się swoją przemianą m.in. spektakularną utratą wagi. Niestety, to jednak nie wystarczyło, aby aspirująca modelka otrzymała od jurorów przepustkę do dalszego etapu.