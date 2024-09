Wstrząśnięty Michał Piróg komentuje śmierć uczestniczki "Top Model". Tak wspomina ich spotkanie

Para od kilku dni nie dawała znaku życia, w związku z czym zaniepokojeni bliscy poinformowali odpowiednie służby. W kuchni zamkniętego od zewnątrz domu znaleziono martwych małżonków. Obydwoje mieli rany postrzałowe , a ich ciała były w stanie rozkładu. W pomieszczeniu leżał rewolwer. Z nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że najprawdopodobniej doszło do samobójstwa rozszerzonego.

Nie żyje uczestniczka "Top Model". Swoich sił w programie próbowała dwukrotnie

Kobieta dwukrotnie próbowała swoich sił na castingach do "Top Model". W 2010 roku wzięła udział w pierwszej edycji. Na prośbę Joanny Krupy miała zapozować wówczas jako "delfin pływający w oceanie", co skończyło się upadkiem na scenie. Po ośmiu latach postanowiła spróbować jeszcze raz. W 2018 roku zaskoczyła jurorów metamorfozą. Zrzuciła bowiem aż 20 kilogramów. Ostatecznie jednak nie udało się jej przejść do kolejnego etapu.