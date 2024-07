Nie żyje 27-letnia gwiazda programu MTV. Autumn Crittendon osierociła trójkę dzieci: "Bóg zbyt szybko zyskał kolejnego anioła"

Gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co tak stygmatyzowac dziewczyny (oczywiście jak zwykle panowie mniej obrywaja, udaje sie, ze ich nie ma czy sie usprawiedliwia) tylko dlatego ze zaszly w ciaze w mlodym wieku czy wystapily w takim programie? Akurat program ten byl potrzebny szczegolnie w Polsce gdzie edukacja seksualna kuleje, nie ma zadnego wyboru dla kobiety, nawet tabletki po sa trudne do dostania. I tak, te dziewczyny moga byc aniolami ze wzgledu na dobry charakter i czyny bezwzgledu na to czy maja dzieci mlodo czy nie