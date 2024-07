Nie żyje 35-letni muzyk. Zmarł po tym, jak przytulił fana podczas koncertu

Kamila 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I pretensje że was nie informuję jak bardzo kto chory możecie sobie wsadzić. Jak was informowałam to stwierdziliście przecież że ja nie widzę to co ja mogę powiedzieć. Dlatego słucham gadania i oglądam przedstawienie ale i tak nigdy nie wiem do jakiego stopnia to prawda a na ile inscenizacja. Po prostu nie mam dostępu do tych informacji więc nie będę sobie głowy czarnymi myślami napakowywać. A od was i tak ich nie dostanę bo wszak jeszcze niedawno mnie informowaliście że rokowania to 3 miesiące bo najwidoczniej choremu to można tego rodzaju kit wciskać i śmieszne to jest bardzo.