Meghan Markle eksponuje idealną figurę w bikini. Tabloid dotarł do zaskakujących zdjęć (FOTO)

Tegoroczny sezon bikini trwa w najlepsze. Zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy wskakują w tym czasie w stroje kąpielowe i chętnie pozują na plażach do instagramowych "pocztówek z wakacji". Dla części z nich jest to doskonała sposobność do zawarcia we wpisie ciałopozytywnego przesłania.

Choć podczas sezonu bikini w zmyślnych strojach możemy obserwować reprezentantki praktycznie każdego zawodu z show biznesowego wachlarza, to niektóre mają dość utrudnione zadanie. Mowa m.in. o reprezentantach rodziny królewskiej - i to zarówno obecnych, jak i tych byłych.

Meghan Markle w bikini

Przykładem może być Meghan Markle, która co prawda jest już długo po "Megxicie", jednak nie prowadzi oficjalnego konta na Instagramie i nie ma w zwyczaju chwalić się w sieci urywkami z codzienności. Dziś żona księcia Harry'ego zawzięcie broni swojej prywatności i unika paparazzi, jednak przed laty, jeszcze jako aspirująca aktorka, była w tej sprawie nieco bardziej liberalna.

Fakt ten postanowił wykorzystać magazyn Life&Style, który, korzystając ze sprzyjającej, letniej aury, dotarł do archiwalnych zdjęć Meghan w bikini. Wykonano je podczas weekendowego wypadku na Jamajkę we wrześniu 2011 roku, gdy obecna żona Harry'ego ślubowała miłość i wierność ówczesnemu ukochanemu, Trevorowi Engelsonowi. Miała wtedy na sobie żółte bikini w kropki i dobrze bawiła się w otoczeniu znajomych.

Tak wyglądała Meghan przed tym, jak poznała Harry'ego

Na archiwalnych zdjęciach widzimy, że 11 lat temu ukochana Harry'ego miała idealną sylwetkę, a pogoda i towarzystwo nad Morzem Karaibskim zdecydowanie dopisywało. Wtedy, jako aspirująca aktorka, nie musiała się przejmować reakcją tabloidów na podobne zdjęcia, czego nie można powiedzieć o jej obecnej sytuacji.

Po tym, jak trafiła w szeregi royalsów, musiała zmienić dotychczasowy styl życia i zrezygnować z wielu rzeczy. Dziś, już jako żona księcia, raczej nie pozwoliłaby na to, aby do sieci trafiły podobne zdjęcia. Mimo że nie jest już częścią najsłynniejszej brytyjskiej rodziny, to wciąż ciąży na niej spora odpowiedzialność.

Warto wspomnieć, że jej małżeństwo z Engelsonem zakończyło się w sierpniu 2013 roku, po cichu i z dala od medialnego zgiełku. Jako powód rozwodu podawali wówczas "różnice nie do pogodzenia" i nie jest jasne, co skłoniło ich do tak drastycznej decyzji. Pewne jest jednak, że dziś, jako matka dwójki dzieci i żona księcia, patrzy na życie nieco inaczej.

Zobaczcie, jak wtedy wyglądała.

