Meghan Markle i książę Harry w końcu POKAZALI CÓRKĘ! Lilibet i Archie pozują z nimi na świątecznej kartce (FOTO)

Kolejnymi wynurzeniami na temat stosunków wśród bliskich Meghan Markle i książę Harry skutecznie zrazili do siebie całą rodzinę. Nie przeszkodziło to im jednak, by dać córeczce na imię Lilibet, co ma nawiązywać do przydomka królowej Elżbiety z dzieciństwa. Podobno miał to być "gest pojednania", ale ich zamiary ewidentnie spełzły na niczym...