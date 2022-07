Meghan Markle i książę Harry zabrali Archiego na paradę! Tak wyrósł prawnuk królowej Elżbiety (FOTO)

Gość 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Sluchajcie mam problem. Mam trzy psy i muszę jednego izolować bo się gryzie z pozostała dwójka:( nigdy nie zostaje sam, ale jest w innym pokoju niż pozostałe dwa i zastanawiam się czy mu nie robię krzywdy i czy lepiej nie poszukać mu domu.. Oczywiście pracujemy z behawiorysta, psy spotykają się też ze sobą gdy jesteśmy w domu na długich linkach, ale to trwa i mimo że jest lepiej to najmłodszy wciąż atakuje starsze. Behawiorysta ocenił go jako psa lekliwego, atakuje niespodziewanie. Nie mam serca go ciągle izolować, ale najstarszy z psów miał wycięta żuchwę dwa miejsce temu po diagnozie raka złośliwego. Boje sie że najmłodszy coś jej zrobi. Wcześniej było lepiej ,juz prawie ich puścilismy, ale po diagnozie najstarszego pieska znowu się wszystko popsuło. Teraz doszedł lęk i strach o najstarszego. Co powinam zrobić? Co wy byście zrobili? Mam już momentami dość:(