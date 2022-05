Meghan Markle kibicuje Harry'emu podczas gry W POLO (ZDJĘCIA)

fujitsu 39 min. temu zgłoś do moderacji 50 4 Odpowiedz

A to dość zaskakujące, bo Harry twierdził, że nie lubi gry polo. Bo męczy się konie. Tyle z jego wiarygodności. Napiszcie o porażce Meghan, Netflix odwołał emisję serii bajek jej rzekomego autorstwa. Nie jest podejrzewana o twórczość, bo to Meghan, to wiadomo...Nic im nie wychodzi.