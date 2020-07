Mel Gibson był zakażony KORONAWIRUSEM? Trafił do szpitala z objawami COVID-19

Evqa 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Wiem, że trudno jest przekonać kogokolwiek do uwierzenia w coś czego nie zobaczył na własne oczy. Ja mieszkając w UK spotkałam się z kilkoma przypadkami COVID akurat kilka razy (część z nich bardzo poważna, a jeden nawet ostateczny u młodego, zdrowego mężczyzny z Filipin). Przez fakt, że mój mąż był na zabiegu podczas epidemii mam nadzieję, że sami zostaniemy też przebadani testem na przeciwciała. Ja też wolałabym, żeby wirusa nie było i po prostu chciałbym zacząć znów normalnie żyć. Momentami sama pocieszam się, że jestem młoda jeszcze, zdrowa to nawet jak się zarażę to będzie ok, i ostatniej niedzieli dowiedziałam się że moja koleżanka stomatolog z Bristolu (Polka, którą mój mąż zna od dziecka ) zdrowa i młodsza ode mnie ledwo przeżyła infekcję. Fakt tutaj widać, że w większości jest ok, Polacy jeśli chorują to łagodnie przechodzą infekcję, ale nie do końca jak widzicie i ciężko znaleźć regułę.