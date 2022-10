Mercedes za milion, Ford po tuningu i... stary Golf. Czym jeżdżą gwiazdy polskiej muzyki? (ZDJĘCIA)

Honorata Skarbek na co dzień jeździ Fordem Mustangiem za około 300 tysięcy złotych. W ubiegłym roku celebrytka (która wciąż okazjonalnie nagrywa piosenki) poddała pojazd metamorfozie. Auto obklejono fioletową folią i przyciemniono w nim szyby - co mogło kosztować celebrytkę nawet do 30 tysięcy.