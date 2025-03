Meryl Streep i Martin Short są razem od ROKU?! "Ich związek jest najgorzej strzeżoną tajemnicą całej produkcji"

Wygląda jednak na to, że serce aktorki jest już zajęte. I to przez kolegę z pracy!

Jak donosi Page Six, Meryl Streep i Martin Short, którzy w serialu "Only Murders in the Building" ("Zbrodnie po sąsiedzku") wcielają się w kochanków, Lorettę Durkin i Olivera Putnama, są razem od ponad roku. Plotki o ich romansie pojawiły się na początku 2024 roku, a za dowód uznawano zdjęcia paparazzi, na których spędzają razem czas. W sierpniu na jednym z wydarzeń promujących serial widziano ich, jak trzymali się za ręce.