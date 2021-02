Mia Farrow wyjawia, jak dowiedziała się o romansie Woody'ego Allena z jej córką: "Znalazłam stos polaroidów"

lada 1 godz. temu zgłoś do moderacji 31 62 Odpowiedz

Ciezko mi uwierzyc w jej reakcje w obliczu tego, co pisal o niej syn Moses. Mia to narcystyczna kobieta, ktora swoje dzieci bila, glodzila i stosowala przemoc psychiczna jako kara za prawdziwe i wyimaginowane nieposluszenstwo. Szczegolnie nie lubila Soon Yi, bo po pierwsze jak kazda narcystyczna matka zazdrosila jej mlodosci, poza tym Soon byla najbardziej zbuntowana. Wiekszosc czasu spedzala poza domem, bo Mia nie mogla zniesc jej obecnosci (nastolatka stajaca sie kobieta to najgorsza rzecz dla narcystycznej, starzejacej sie kobiety). Dlatego woody nie wychowywal Soon yi, nawet nie jej nie adoptowal. Mia wie, ze Soon nie zajmie stanowiska, wiec moze przedstawic fakty tak, jak jej to odpowiada. Moze opisac taka reakacje, aby wygladac na zatroskana matke, a nie tyranke, ktorej kilkoro dzieci popelnilo samobojstwo.