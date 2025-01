Michał Szpak pozuje BEZ MAKIJAŻU. Duża różnica?

Choć niektórzy oceniają jego stylizacje jako "niesmaczne", a nawet "szatańskie", dla niego są elementem tożsamości. Zamiast dostosowywać się do oczekiwań innych, Michał wciąż koncentruje się na przekazywaniu własnej wizji artystycznej. To dlatego podczas eventów czy koncertów widzimy go najczęściej w oryginalnych, dopracowanych stylówkach, z masą biżuterii, burzą loków na głowie i zazwyczaj dość mocnym makijażem na twarzy. Na co dzień jednak Michał prezentuje się zupełnie inaczej.