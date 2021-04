Michał Wiśniewski czule wspomina nagrywanie teledysku z Quebonafide: "Wyglądało to jak MOCNA, GEJOWSKA IMPREZA"

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy Was o najnowszym kreatywnym projekcie z udziałem Michała Wiśniewskiego . Lider Ich Troje zgodził się na małą kolaborację z raperami Quebonafide, Sokołem, Kukonem oraz Matą , w ramach której wystąpił obok nich w nagraniach do teledysku do utworu o wdzięcznej nazwie Piję wódę i słucham Ich Troje . Kadry z klipu niestety trudno jest usunąć z pamięci, o czym świadczy najnowszy wywiad z udziałem Wiśni.

Historia tej współpracy jest banalna. Chłopcy zadzwonili do mnie czy wystąpiłbym w tym teledysku, bo kawałek nazywa się "Piję wódę i słucham Ich Troje". Tak więc pasowało mi to bardzo. Okazało się, że chłopaki mają wspaniały management. Do tego to są idole moich dzieci , tak więc nie mogłem sobie odmówić. Przy okazji okazało się, że poznałem bardzo fajnych, sympatycznych ludzi - przyznaje muzyk.

Wprawdzie byłem pełen obaw, co mnie spotka w Kijowie. Jak zobaczyłem gości, których wybrali do teledysku… Powiem ci, że na początku wyglądało to jak mocna, gejowska impreza. A do tego była obawa, że będziemy musieli robić to, co było w tekście. Bo nie wiem, czy wiesz, co jest w tekście? - chodzi tutaj najprawdopodobniej o fragment poświęcony "lizaniu c*pek i liczeniu naboi". - Ucieszyłem się, że tego drugiego wersu nie będę musiał grać, przyjąłem to na klatę i było naprawdę przesympatycznie. Bardzo miło to wspominam - wyjaśnia artysta.