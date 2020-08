Michał Wiśniewski dostanie WŁASNY PROGRAM? Chce poprowadzić... śniadaniówkę

Ostatnio o Michale Wiśniewskim mówi się głównie w kontekście jego życia prywatnego. W kwietniu pojawiły się doniesienia na temat piątego ślubu kochliwego artysty. Gwiazdor stanął na ślubnym kobiercu z niejaką Polą , z którą widywany jest od zeszłego roku. Co więcej, małżonkowie wkrótce powitają na świecie pierwszą wspólną pociechę , która będzie jednocześnie piątym dzieckiem dla piosenkarza, jak i jego ukochanej.

W związku z tym, że lider grupy Ich Troje niebawem będzie miał do utrzymania kolejny owoc miłości, robi co może, by mieć niezbędne zaplecze finansowe. Jak się okazuje, piosenkarz chce spróbować swoich sił jako prowadzący śniadaniówkę w Superstacji.