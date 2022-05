Michał Wiśniewski o walce z nieuleczalną chorobą: "Praktycznie nie miałem PAZNOKCI. Zaczęło mi atakować twarz"

Michał Wiśniewski przyzwyczaił wszystkich do tego, że ma skłonności do ekshibicjonizmu i otwarcie mówi o najbardziej intymnych sprawach. Przed laty zamieszkał nawet wraz z rodziną w domu naszpikowanym kamerami, które śledziły każdy jego krok, a wszystko było transmitowane w telewizji.

Gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym usiadł. Przeszedłem przez to z trudem, ale godnie. (...) Ludzie oczekiwali, że będę chodził w worku po ziemniakach, że wyląduję pod mostem - to było najgorsze - wyznaje.

Michał przyznaje jednak, że nadal "ciągnie go" do alkoholu , gdy "kończy mu się wszywka". Przy okazji poruszono też temat łuszczycy , na którą cierpi Wiśniewski, a którą potęgowało jego pijaństwo.

Stres i alkohol to są dwie rzeczy, które wspierają i są najlepszym pokarmem dla łuszczycy. Dochodziłem do tego, że już praktycznie nie miałem paznokci (...). Robiąc cykl programów w telewizji, dziewczyny mi nakładały paznokcie. No wyglądało to po prostu fatalnie, nie mówiąc już o tym, że pod koniec zaczęło mi atakować twarz - opowiada muzyk.