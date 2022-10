Michał Wiśniewski ujawnia wyniki swoich badań genetycznych: "Wiem, co MI GROZI"

Pochodzę do tego z dystansem, mam nadzieję, że to będzie w jakimś późnym okresie. Wiadomo, że coś jest na rzeczy, bo to jest zapisane w naszych genach, ale 100% pewności nie ma i nie ma dokładnego wieku - mówił.

Wszyscy robimy badania genetyczne, myślę, że to jest po prostu chęć, by wiedzieć więcej. To jest bardzo podobnie, jak z badaniami u dzieci, żeby wiedzieć, na czym stoimy, czego możemy oczekiwać. U noworodków, kiedy jeszcze są w brzuchu, kiedy możemy coś zaradzić, jakoś zareagować. Ja też wiem, co mi grozi, a co mi raczej nie grozi. Na co szanse są wysokie, na co niskie. W ogóle uważam, że zdrowie jest najważniejsze. A nie, że mam jakąś wielką chęć życia, tylko po prostu dlatego, że nie chcę być kłopotem dla innych, więc muszę to wiedzieć - dodał w rozmowie z serwisem.