Michał Żebrowski całuje żonę i śmieje się z Kingi Rusin: "Koniecznie w kapciach"

Koniecznie w kapciach 😜 #walentynki - napisał Żebrowski pod zdjęciem, nawiązując do historii Kingi, która u królowej popu nie chciała nałożyć kapci.

Zdjęcie Kingi Rusin obiegło świat i choć zagraniczne portale wzięły ją za osobowość telewizyjną z Rosji i tak przysporzyło jej to nowych obserwatorów na Instagramie. Media społecznościowe zalały memy z Kingą tańczącą za ręce z Leonardo DiCaprio czy przyćmiewającą Beyonce swoim brokatowym garniturem. Przygody Rusin wyśmiała nawet Małgorzata Rozenek, przerabiając jej historię na swoją własną.

Nie milkną echa oscarowej przygody Kingi Rusin . Reporterka bez granic została zaproszona jako jedna z nielicznych na tajemne after party do Beyonce i Jaya Z i jako jedyna zdradziła jego kulisy pod opublikowanym zdjęciem z ukrywającą się od miesięcy Adele.

Przypomnijmy, że decyzja ta doprowadziła do rozmowy z Adele o butach, a rozmowa do zdjęcia, a zdjęcie do... Sami wiecie, jak było.

Myślicie, że Kinga się obrazi czy będzie śmiała razem z Żebrowskimi? Piszcie w komentarzach.