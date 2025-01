Michele Morrone "przyłapany" na gorących pocałunkach z włoską prezenterką. Nowa miłość?

Przecież gdyby mi do mojego mieszkania taką stworę, jak ona jakąś decyzją na miesiąc dokwaterowano, to do jakiegoś pustostanu wolałbym zwiać, o ile ma ogrzewanie CO. Ale to by trzeba było ochroniarza przy drzwiach postawić, na taborecie posadzić, aby stwora nie sprowadzała do mojego mieszkania jakichś moronów.