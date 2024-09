Mikołaj Roznerski NIE POSŁAŁ syna na religię. "Do niczego go nie przymuszaliśmy"

Niestety, nastały takie czasy, że nie tylko dziecko tego pana ale dzieci powyżej trzeciego roku życia /dzieci w Polsce/ już decydują o tym co chcą robić a czego nie i rodzic NIE ma nic do powiedzenia. Wejdźcie do pierwszego lepszego sklepu i zaobserwujcie. To wręcz smutne co z tych dzieci wyrośnie. PODKRŚLAM, że nie chodzi o to akurat dziecko gdyż go nie znam.