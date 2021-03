Minister Piotr Gliński odwołał festiwal filmowy przez film o... WIBRATORACH?

afjj 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

oni wszyscy z prawicy to jakby mogli to by też Netfliksa zakazali i nie wiem, może w ogóle internetu. wiedza o świecie tylko z kosciola. najpierw ten ksiądz sie czepiał Netfliksa, pozniej Bortniczuk z PISu że młodzież demoralizują filmy o lesbijkach z Netfliksa. skąd mu to do głowy przyszło? filmy o lesbijkach? az sama bym nie wpadła, ale jemu chyba wpadło bo głodnemu chleb na mysli