Minister środowiska ZARAŻONY KORONAWIRUSEM!

llll 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Minister to służący prezydenta, że ustala jego wizyty obojętne gdzie i w jakiej sprawie? Dzwoni prezydent do Leśnictwa w którym chce sadzić drzewa, zawiadamia tv, żeby zaprezentowano go podczas tej pracy i tyle.